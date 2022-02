Lega Serie A, elezione presidente: l’Inter spinge per individuare una figura – CdS

In Lega Serie A continua a tenere banco l’elezione del nuovo presidente. L’Inter, secondo quanto riportato questa mattina dal corriere Pietro Guadagno, sul Corriere dello Sport, spinge per individuare una nuova figura.

FUMATA NERA – Lega Serie A, non è ancora stato eletto il nuovo presidente. Ieri, come da programma, sono stati presentati i profili e i curricula dei candidati rimasti, ovvero Casini, Masi e Bini Smaghi, ma oltre a quello non si è andati. O meglio si è discusso di un’eventuale nuova candidatura in sostituzione di Bonomi. L’Inter è il club che più di tutti spinge per trovare una nuova figura. Altri club, invece, vorrebbero arrivare all’Assemblea elettiva di giovedì prossimo senza ulteriori novità. Stando ai rumors provenienti da via Rosellini, l’unico che potrebbe spuntarla, al momento, è Casini. Due le ragioni: da un lato, il fatto che essendo capo di gabinetto del Ministero della Cultura è già di fatto un canale aperto con il governo; dall’altro il fatto che, non avendo effettive competenze tecnico-sportive, lascerebbe campo e spazio ai club. Questo ultimo aspetto, come riportato dal quotidiano romano, è molto “caro” a Claudio Lotito. La Juventus, invece, al momento mantiene una posizione di neutralità.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno