Lega Serie A e Sky in tribunale: partono le ingiunzioni di pagamento – CdS

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, sarà guerra in tribunale tra Lega Serie A e Sky. Nessuna azione legale, invece, nei confronti di Dazn e Img.

IN TRIBUNALE – La Serie A considera provocazioni le proposte avanzate da Sky, e per questo motivo “da oggi partiranno le ingiunzioni di pagamento”, così come riportato dal “Corriere dello Sport”. Giusto il tempo di attendere la commissione per i diritti convocata oggi per le 11:00 e poi sarà avviata l’offensiva in tribunale: “non ci saranno azioni legali, invece, nei confronti di Dazn e Img. Come già emerso nei giorni scorsi, a differenza della TV di Santa Giulia, questi ultimi hanno inviato un piano di rientro rateizzato che potrebbe essere accettato dai club”. Alta tensione per quanto riguarda Sky – continua il quotidiano romano – “stando a quanto filtra da via Rosellini non ci saranno ripensamenti: verrà seguito il percorso votato nell’ultima assemblea”. Sky in sostanza chiedeva non solo il rinvio dell’ultima rata, ma anche un taglio dei pagamenti di circa 120-140 milioni in caso di ripresa del campionato, oppure di 255 milioni in caso di stop definitivo.

Fonte: Corriere dello Sport.