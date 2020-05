Lega Serie A e diritti TV, giornata decisiva: De Siervo incontra Sky – CdS

Condividi questo articolo

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, nella giornata di oggi l’Amministratore Delegato della Lega Serie A De Siervo incontrerà Sky. Sul tavolo l’ultima rata stagionale dei diritti TV.

GIORNO DECISIVO – De Siervo oggi incontrerà le televisioni nel tentativo di trovare un accordo relativo al pagamento dell’ultima rata dei diritti TV. Secondo il quotidiano romano oggi dovrebbe essere la giornata decisiva per capire se esistono i margini per arrivare ad un punto d’incontro con le televisioni. La Lega Serie A dal canto suo ha già chiarito la sua posizione. Se entro una settimana non ci sarà una schiarita riguardo il pagamento dell’ultima rata, si procederà con le ingiunzioni di pagamento. Sky invece ha da sempre manifestato la disponibilità di trovare una soluzione per accontentare tutti, con una lettera: 120-140 milioni in caso di ripresa, 255 in caso di stop definitivo.