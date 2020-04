Lega Serie A e AIC, manca l’accordo per gli stipendi: club in autonomia? – GdS

Lega Serie A e AIC non hanno ancora trovato l’accordo per la questione stipendi, secondo quanto riportato oggi dalla “Gazzetta dello Sport” c’è ancora distanza tra la richiesta dei club e il sindacato di categoria.

ANCORA DISTANZA – Ieri la Lega Serie A si è riunita in assemblea, e uno dei temi all’ordine del giorno riguardava ancora una volta il discorso stipendi. C’è ancora un’evidente distanza tra club e AIC, il sindacato di categoria. Una distanza che, come riportato dalla rosea, resterà probabilmente incolmabile per diversi motivi: i club chiedono la riduzione degli stipendi per quattro mesi, mentre l’AIC limita lo stop ai versamenti a un solo mese soltanto. Si faranno altri tentativi, riporta il quotidiano milanese, altrimenti i club si muoveranno in autonomia. La necessità dei club di trovare una soluzione riguarda il fatto che i giocatori potrebbero procedere con la messa in mora nel club o richiedere lo svincolo gratuito. Ora la Lega raccoglierà i pareri delle società sul tema stipendi per restituire delle linee guida.

Fonte: Gazzetta dello Sport.