Lega Serie A compatta sulla ripresa, ecco il motivo – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea la linea compatta della Lega Serie A sulla ripresa e svela il motivo di questa scelta.

FRONTE COMPATTO – La Serie A si è riscoperta compatta e ieri ha prodotto una delibera nella quale tutti e 20 i club du A si sono detti pronti a portare a termine la stagione. Un segnale importante in vista del vertice di oggi col ministro dello sport Spadafora. L’opera portata avanti da Del Pino e De Siervo è riuscita almeno per il momento a cancellare (o nascondere?) le perplessità delle medio-piccole. I contrari non hanno cancellato le loro obiezioni, ma hanno evidentemente scelto di dare forza alla Lega trasmettendo un’immagine di compattezza.

IL MOTIVO – Nel corso dell’assemblea è stato anche chiesto di evitare sul tema della ripresa le dichiarazioni fuori dal coro che alcuni presidenti avevano più volte fatto nelle scorse settimane ed è stato richiamato il massimo senso di responsabilità. La linea è quella dettata da Gravina, ovvero l’obbligo di concludere la stagione. Anche perché questo è l’unico modo di fronteggiare con le spalle coperte la “battaglia” con le tv per i soldi. Se la Serie A verrà fermata a decretare lo stop non saranno né la Figc né la Lega, ma il governo.