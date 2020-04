Lega Serie A compatta anche contro le TV: Ã¨ scontro con Sky – GdS

Lega Serie A compatta anche contro le TV: è scontro con Sky – GdS

Condividi questo articolo

La Lega Serie A si compatta non solo per la ripresa del campionato (VEDI articolo), ma anche per quanto riguarda i diritti tv. Di seguito la notizia riportata dalla “Gazzetta dello Sport”.

DIRITTI TV – Altro tema su cui i club di Serie A si sono trovato d’accordo riguarda quello dei diritti tv, uno dei temi all’ordine del giorno nel corso della riunione di ieri, in particolare la fatturazione e il pagamento della sesta rata della stagione, prevista il primo maggio. Sky, Dazn e Img chiedevano uno sconto o una dilazione dei pagamento, le società hanno replicato con un no secco e rispettare dunque i contratti in essere. Duro scontro in particolare con Sky, che all’attenzione dell’assemblea ha inviato una lettera in cui prospettava il doppio scenario: “in caso di ripresa o di stop definitivo, con sconto proporzionato. Taglio che i club avrebbero dovuto nel caso riconoscere anche agli altri licenziatari per un mancato incasso di 210 milioni nel primo caso, 440 nel secondo. Da qui il no delle società mentre Sky punta a riprendere il dialogo e chiarisce la che la lettera si inserisce nel solco del dialogo costruttivo con la Lega, che continuerà alla ricerca di una soluzione reciprocamente utile in vista delle prossime scadenze”.