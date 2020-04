Lega Serie A, calendari e stipendi i temi principali dell’assemblea odierna

Condividi questo articolo

Prevista oggi un’assemblea della Lega Serie A per discutere principalmente di calendari e stipendi, argomenti che, come riportato dalla “Gazzetta dello Sport” si incrociano. La Serie A intanto si divide tra chi vorrebbe una ripresa e chi no.

QUESTIONE CALENDARI – Calendari e stipendi sono i temi principali degli ultimi giorni per quanto riguarda il mondo del calcio, e saranno affrontati oggi nel corso dell’assemblea della Lega Serie A. Prima convocazione prevista per le 10:00, eventuale seconda alle 15:00. Dopo la discesa in campo dell’UEFA, la questione ripresa del campionato diventa prioritaria, considerando che in Italia diversi presidente sono ad oggi contrari riguardo una possibile ripresa del campionato. Poi c’è da considerare anche il discorso allenamenti, interrotti fino al 13 aprile e non è da escludere che questo decreto venga esterno fino agli inizi di maggio, tenendo conto che andrebbero considerate almeno 3-4 settimane di preparazione prima di un’eventuale ripresa del campionato. Le ipotesi più ottimistiche, come riportato dalla rosea, vede una ripresa del campionato entro e non oltre fine maggio, le più realistiche invece per l’inizio di giugno. Andare oltre il 30 maggio secondo molti significherebbe compromettere anche la stagione successiva: chiusa quella attuale, ci sarebbe il tempo per una pausa breve e poi subito in campo per un tour de force che si concluderà con la preparazione a Euro 2021.

STIPENDI – Calendario e stipendi si incrociano, perché per i club la sospensione di questi dovrebbe riguardare tutto il periodo di inattività, quindi oltre il mese stabilito dall’AIC: “i giocatori potrebbero procedere con la messa in mora del club o richiedere lo svincolo gratuito. Motivo per cui serve un criterio condiviso dall’assocalciatori”.