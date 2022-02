Lega Serie A, Bonomi ha l’appoggio dell’Inter e non solo. Ecco i candidati – CdS

La Lega Serie A, venerdì 25 febbraio si riunirà per presentare i candidati alla presidenza. Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, ha l’appoggio da parte dell’Inter e non solo. Di seguito i nomi degli altri due candidati secondo quanto riportato dal collega Pietro Guadagno oggi sul Corriere dello Sport.

NODO PRESIDENTE – Lega Serie A, venerdì l’assemblea per presentare i candidati. Non solo Carlo Bonomi, infatti, ma anche Lorenzo Casini (capo gabinetto del Ministero della Cultura) e la new-entry Lorenzo Bini Smaghi (ex membro del Comitato esecutivo della Bce). Difficile dire se il nuovo presidente sarà uno di loro, perché la partita è ancora aperta e venerdì la situazione sarà sicuramente più chiara. Tornando a Carlo Bonomi, secondo quanto riportato dal quotidiano romano, è stato l’unico ad essersi esposto finora. L’idea del presidente di Confindustria nasce dal Milan e da Paolo Scaroni, e ha poi raccolto il consenso dell’Inter e anche della Juventus.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno