Lega Serie A, convocata Assemblea d’urgenza: due i punti chiave

La Lega Serie A ha definito una nuova Assemblea d’urgenza. Come già preannunciato da questa mattina (vedi articolo) le società si incontreranno in videoconferenza martedì, per fare il punto della situazione. A seguito degli ultimi sviluppi sono due gli argomenti chiave: la discussione sui diritti TV e sulla possibile ripresa delle attività (oggi previsto l’OK al protocollo).

NUOVO CONSULTO DI LEGA – “L’Assemblea della Lega Serie A è convocata in via d’urgenza per martedì 21 aprile 2020. In videoconferenza, alle ore 9 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 11 in seconda convocazione per l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti nel seguente ordine del giorno.

1. Verifica poteri.

2. Approvazione verbali del 4 marzo 2020, 16 marzo 2020 e 3 aprile 2020.

3. Comunicazioni Presidente.

4. Comunicazioni AD.

5. Aggiornamento sui rapporti con i licenziatari dei diritti audiovisivi 2018-2021 e sulla fatturazione e pagamento della sesta rata dei corrispettivi 2019-2020.

6. Audience certificata stagione sportiva 2019-2020: adozione di parametri di rivalutazione ed eventuali criteri correttivi.

7. Scenari attività sportive e relativi protocolli.

8. Compensi consulenze legali Studio NCTM.

9. Varie ed eventuali.

L’Assemblea sarà regolata dalle vigenti disposizioni dello Statuto Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A”.