Lega Serie A allo scontro con Sky, la rata diritti tv va saldata – GdS

PRIMA PAGARE – La Lega, d’altra parte, rivendica quanto gli spetta di diritto: negli accordi non è prevista la causa di forza maggiore e la volontà dei club è quella di tornare in campo. Inoltre i vincoli tra società e Sky Italia sono diversi rispetto a quelli che la tv ha contratto con le altre leghe europee, dove – al contrario – è prevista l’ipotesi di stop ai pagamenti in caso di sospensione dei match. E ancora per club e Lega non è ragionevole ipotizzare uno sconto tra il 15 e il 18%, quantificato in 130 milioni se le squadre, questo resta l’obiettivo, riprenderanno a giocare. Una volta saldato il debito il dialogo potrà riprendere, magari sulla vendita dei diritti del prossimo triennio. Ma c’è tempo.