Inter e Napoli anticipano? Lega, il piano per la finale scudetto

L’Inter continua a tenere nel mirino il Napoli e non intende mollare la corsa scudetto. Secondo quanto ricostruito da Sport Mediaset, la Lega Serie A vorrebbe anticipare l’ultima giornata delle due squadre nel caso che la distanza in classifica tra le due squadre resti minore di 3 punti nelle prossime settimane. Questo per poter inserire in calendario l’eventuale finale scudetto.

SCENARIO – Quando mancano tre giornate al termine del campionato, ancora non si può dire l’ultima parola sulla lotta scudetto. Sebbene il Napoli sia quasi arrivato al traguardo, il vantaggio di 3 punti sull’Inter non dà certezze. La finale di Champions League raggiunta dai nerazzurri potrebbe dare ulteriore slancio alla squadra di Simone Inzaghi, chiamata a vincerle tutte per mettere pressione sugli azzurri. Nel prossimo turno di campionato, le due squadre giocheranno di domenica: l’Inter è attesa in casa del Torino, calcio d’inizio in programma alle ore 18. Successivamente, alle 20.45, il Napoli riceverà il Genoa. La distanza tra le due squadre, colmabile nelle ultime tre giornate, obbliga la Lega Serie A ad organizzare la possibile finale scudetto, trovandogli spazio all’interno del calendario.

Lega, le date del possibile spareggio scudetto. l’Inter non gradisce la seconda data

IPOTESI – La Lega Serie A ha già stabilito le date della terzultima e della penultima giornata di campionato. Per quanto riguarda la 38esima e ultima giornata, regna incertezza intorno all’ipotesi spareggio, nel caso di arrivo a pari punti tra Napoli e Inter. La qualificazione dei nerazzurri alla finale di Champions ha complicato un po’ i piani della Lega. La data caldeggiata inizialmente era fissata per venerdì 30 maggio o domenica 1 giugno, scartata dal momento del passaggio del turno dei nerazzurri. Per questo è stata prevista un’alternativa. Qualora alla 37esima giornata ci siano meno di 3 punti a separare le due squadre, la Lega Serie A è pronta ad anticipare l’ultima giornata delle due squadre a mercoledì 21 o giovedì 22 maggio. L’anticipo infrasettimanale è accolto favorevolmente sia dall’Inter che Napoli. Il problema sorge per la data scelta per lo spareggio scudetto. Restano in piedi due date: domenica 25 o lunedì 26. Quest’ultima data non è assolutamente presa in considerazione dai dirigenti dell’Inter, essendo attesa 5 giorni dopo dalla finale di Monaco. Il Napoli, dal canto suo, spera che un eventuale spareggio a ridosso della finale di Champions League demotivi l’Inter nella rincorsa scudetto.

PRECEDENTE – Unico precedente di uno spareggio per assegnare lo scudetto riguarda proprio l’Inter, nel campionato 1963-1964. L’unica finale scudetto della storia del campionato italiano a girone unico fu quello tra Bologna e Inter, vinta 2-0 dai rossoblù. La leggendaria Inter di Helenio Herrera aveva appena vinto la Coppa dei Campioni battendo in finale il Real Madrid. Arrivò allo spareggio felice, ma stremata. Inter teme uno scenario simile, se pur al contrario: giocandosi prima lo scudetto e pochi giorni dopo una finale. In questo senso, l’eventuale spareggio dipende molto se non tutto dal Napoli.