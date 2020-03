Ledesma: “Lazio-Inter, ero in Tribuna Tevere per godermela....

Ledesma: “Lazio-Inter, ero in Tribuna Tevere per godermela. Prima o poi…”

Intervistato ai microfoni del “Corriere della Sera”, Cristian Ledesma, ex centrocampista e capitano biancoceleste, ha parlato di Lazio-Inter

LAZIO – Queste le parole di Cristian Ledesma, ex centrocampista e capitano della Lazio, ha parlato della squadra biancoceleste. «Continuo a seguirla e a parlare con qualche ex compagno. La Lazio è consapevole della sua forza, sono felicissimo di come stiano andando le cose. Ma non me la sento di dire ‘peccato ci sia stata questa interruzione’, stiamo combattendo una battaglia ben più importante e difficile. Prima o poi tornerà anche la Lazio».

LAZIO-INTER – Quindi Ledesma è passato a Lazio-Inter. «Per Lazio-Inter ero in tribuna Tevere. Un po’ mi sono dovuto nascondere, ma è stato solo per godermela. E magari, quando tutto ricomincerà, andrò in Curva Nord. 26 Maggio? Quelle giornate non c’è bisogno di riviverle».