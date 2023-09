Lecce, vittoria anche contro la Salernitana. Sosta da imbattuti

Il Lecce non si ferma più e vince anche contro la Salernitana. 1-0 il risultato finale al Via del Mare, i giallorossi rimangono imbattuti dopo tre giornate.

SORPRESA – La sorpresa delle prime tre giornate è proprio il Lecce. La squadra giallorossa batte anche la Salernitana per 2-0 e arriva alla sosta da imbattuta con 7 punti in classifica. Tra gli uomini di Roberto D’Aversa arriva il gol di Nikola Krstovic, il secondo in questa stagione dopo quello con la Fiorentina. L’attaccante classe 2000 ha colpito al sesto minuto su assist di Valentin Gendrey. La Salernitana non è riuscita a riprendere la partita nonostante il tempo a disposizione e ha subito il raddoppio al 98′ da calcio di rigore segnato da Gabriel Strefezza. 2 punti allo stop per le nazionali per Paulo Sousa e i granata.