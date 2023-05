Tra Lecce e Spezia vince la tensione! Ma col pari Cremonese in B

Finisce 0-0 Lecce-Spezia al Via del Mare. Match molto teso, con lo Spezia che vince ai punti. Un verdetto è certo: la Cremonese si aggiunge alla Sampdoria e va in Serie B

VINCE LA TENSIONE − Partita combattutissima al Via del Mare tra Lecce e Spezia, vero e proprio scontro diretto per evitare la retrocessione. I salentini ci arrivano con due punti di vantaggio rispetto alla formazione di Leonardo Semplici. Il match è praticamente lo specchio della situazione di classifica di entrambe le squadre: ossia complicata e tesissima. Infatti, scarseggiano le occasioni da rete tant’è che l’unica palla-gol (si fa per dire) del primo tempo arriva al 12′ con un’azione personale di Nzola. Il suo pallone però non gira abbastanza e si spegne sul fondo. Nella ripresa, ancora tanto equilibrio e lotta in mezzo al campo. È sempre lo Spezia a creare qualche sussulto sempre con Nzola che su calcio d’angolo sfiora la rete al minuto 73′. Nel finale, pericoloso prima Agudelo ma il suo sinistro sorvola la parte alta della traversa, e poi Ekdal. Salva Falcone. Il match termina a reti inviolate. In classifica tutto ancora aperto, ma arriva un verdetto: Cremonese retrocessa matematicamente!