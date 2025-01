Il Lecce si rialza dopo l’Inter e il Parma subisce un’altra rimonta

Il Lecce vince 3-1 sul campo del Parma e rialza la testa dopo lo 0-4 subito dall’Inter. Per il Parma altra rimonta subita dopo quella contro il Milan.

ALTRA RIMONTA SUBITA – La ventitreesima giornata di Serie A, si apre con una sfida salvezza molto delicata allo Stadio Ennio Tardini tra Parma e Lecce. Entrambe sono reduci da due sconfitte contro, rispettivamente, Milan (in rimonta per 3-2) e l’Inter (dominio nerazzurro 0-4). Il primo tempo è veramente bello e con tante emozioni. Al 22′ arriva il primo squillo della partita con il romeno Mihaila, che si mette in proprio e col destro trova un clamoroso palo interno (provvidenziale allo stesso tempo la deviazione di Falcone). Passano tre minuti e il Lecce passa in vantaggio con Krstovic, ma dopo check del VAR l’arbitro Sozza annulla. Al 34′ e il Parma a passare definitivamente in vantaggio: braccio di Baschirotto in area di rigore e dal dischetto non sbaglia Valeri. Ma il vantaggio ducale dura quanto un battito di ciglia, perché passano 120 secondi e Krstovic di testa trova il gol del pareggio. Stavolta è tutto regolare. Il match è intenso e al 38′ Mihaila ci prova ancora dalla distanza, ma impatta contro Falcone. Dopo pochi minuti il romeno esce per infortunio. Nella ripresa, il ritmo cala un po’, ma la partita rimane divertente. Al 49′, Falcone ci mette una pezza su Cancellieri, mentre al 63′ Pierotti trova il gol del sorpasso salentino. Nel finale, occasione Lecce per chiuderla e all’89’ chance per Valeri, ma la difesa di Giampaolo salva. Al 92′, ancora Pierotti la chiude.

PARMA-LECCE 1-3

34′ Valeri (P), 36′ Krstovic, 63′ e 90’+2′ Pierotti.