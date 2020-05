Lecce, resi noti gli esiti dei tamponi sul Coronavirus

Nessun contagio da Coronavirus in casa Lecce: tutti hanno dato esito negativo i test del tampone effettuati dal club salentino sui propri giocatori

RISULTATI – Secondo quanto riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, è giunta una buona notizia dal Lecce. I test del tampone compiuti nella venerdì dalla società pugliese hanno tutti dato esito negativo. L’esitò è arrivato nella mattinata di oggi. Dal 4 maggio, come avvenuto per le altre squadre, anche la squadra allenata da Fabio Liverani era tornata ad allenarsi con sedute individuali al Via Del Mare.