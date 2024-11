Il Lecce recupera l’Empoli: Pellegri ci prende gusto, poi Pierotti!

L’Empoli pareggia contro il Lecce per 1-1 nella gara valida per la dodicesima giornata della Serie A. In rete Pietro Pellegri e Santiago Pierotti.

INIZIO POSITIVO – Il Lecce ospita l’Empoli in una gara che i salentini vogliono provare a vincere al fine di migliorare la propria situazione in classifica, dove occupano attualmente l’ultima posizione. Il primo tempo vede le due squadre impegnarsi principalmente in termini difensivi, attaccando quando possibile ma senza scoprirsi oltremodo. Dopo qualche potenziale occasione interessante per il Lecce, sventata in maniera efficace dalla difesa dei toscani, sono proprio questi ultimi a trovare il vantaggio. Il gol dell’1-0 arriva infatti con il rasoterra di destro con cui Pietro Pellegri batte Waldimiro Falcone al 33′ dopo aver vinto un duello con Hamza Rafia.

Il Lecce attacca e pareggia meritatamente l’incontro con l’Empoli

PAREGGIO GIUSTO – Nel secondo tempo al Lecce non manca l’abnegazione, con i salentini che si presentano con frequenza nei pressi dell’area avversaria alla ricerca della rete del pareggio. Prima con Nikola Krstovic, il cui colpo di testa al 68′ finisce a lato, poi con Nicola Sansone, che al 73′ spreca un’occasione favorevole calciando alto. Ma questi episodi, lungi dal rendere il Lecce maggiormente nervoso e in una posizione di maggiore difficoltà, sono solo il preludio al meritato gol del pareggio giunto al 77′. L’uomo della provvidenza per i salentini è Santiago Pierotti, che stacca di testa indisturbato su cross preciso di Antonino Gallo. I salentini avrebbero anche la possibilità di completare una clamorosa rimonta. All’85’ e all’86’ il Lecce colpisce due traverse. La prima con Sansone su calcio di punizione, mentre la seconda con Krstovic su colpo di testa dagli sviluppi di un calcio d’angolo. Il pareggio finale tra Lecce ed Empoli consente ai pugliesi di abbandonare l’ultimo posto solitario passando a 9 punti in classifica. La soddisfazione per il pareggio raggiunto è parzialmente controbilanciata dalla delusione per non aver saputo completare una rimonta che sarebbe stata giusta alla luce di quanto visto in campo.

LECCE-EMPOLI 1-1, IL TABELLINO:

33′ Pellegri (E), 77′ Pierotti (L).