Lecce, tre punti d’oro contro il Verona! Due espulsioni

Si conclude sul punteggio di 1-0 lo scontro salvezza tra Lecce e Verona, con i padroni di casa che guadagnano tre punti pesantissimi e si rialzano in classifica. A decidere è Patrick Dorgu, vero e proprio protagonista della partita

SCONTRO SALVEZZA – Vittoria che pesa come un macigno in ottica salvezza quella del Lecce ai danni del Verona. Al Via del Mare fa praticamente tutto Patrick Dorgu. Il danese trova subito la via del gol nel primo tempo, ma il direttore di gara annulla. La situazione si ripete anche al 35′: azione confusa in area dei veneti, la sfera dopo una deviazione di Duda arriva sui piedi di Dorgu che insacca, ma nuovamente, dopo un check, Mariani annulla per posizione di fuorigioco. Come detto, è il danese il vero protagonista di questo scontro salvezza: al 40′ parte in campo aperto inseguito da Tchatchoua che gli frana addosso a pochi metri dalla porta: per l’arbitro non ci sono dubbi, cartellino rosso e Verona in dieci poco prima che chiuda il primo tempo.

Dorgu, dopo tre tentativi arriva un gol pesantissimo in ottica salvezza

GOL VITTORIA – In superiorità numerica, il Lecce, in un secondo tempo senza grosse occasioni, trova il gol che vale la vittoria. A segnarlo, nemmeno a dirlo, il solito Patrick Dorgu. Che prima se lo vede annullare per la terza volta in questa partita, poi, dopo il check, può finalmente festeggiare: posizione regolare e 1-0. Il Verona ci prova e nel finale è Falcone a evitare il gol del pari su una potente conclusione di Suslov. All’82’, poi, un altro episodio che affossa ancora di più gli ospiti: Belahyane, dopo un contrasto di gioco, protesta troppo platealmente e prende il doppio giallo che, come Tchatchoua, gli vale il rosso. Un cartellino che toglie pressione a un Lecce in difficoltà che, nel finale, gestisce anche con un po’ di timore ma si porta a casa tre punti pesantissimi.

LECCE-VERONA 1-0

Dorgu al 51′