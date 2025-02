Lecce pericoloso ma poco concreto: il Monza si salva con lo 0-0!

Monza-Lecce, valida per la venticinquesima giornata, termina 0-0. Tante le occasione per i salentini, compresa una traversa, che però non vengono finalizzate.

PRIMO TEMPO – La domenica pomeriggio del venticinquesimo turno di Serie A offre un importante scontro di bassa classifica: il Monza – ultima della classe – sfida in casa il Lecce. All’U-Power Stadium sono proprio i giallorossi ad avvicinarsi immediatamente al vantaggio. Alla squadra di Marco Gianpaolo, infatti, bastano solo due minuti per fare paura ai brianzoli, che si salvano grazie alla traversa colpita da Helgason con una conclusione dalla lunga distanza. Al 12′ è ancora il centrocampista islandese del Lecce a mettersi in mostra con un tiro a giro da una distanza più vicina: il pallone questa volta termina alto. Pochi gli spunti del Monza, che non riesce ad impensierire mai davvero gli avversari. Al contrario, le occasioni dei salentini si rivelano le più pericolose. Al 25′, per esempio, Gallo serve Pierotti e tenta il colpo di testa che però finisce alto. Ancora, al 28′, l’attaccante giallorosso impensierisce la difesa biancorossa, costretta a deviare in corner. Anche Krstovic ci prova al 31′ impegnando Turati con un destro al volo potente.

Monza-Lecce 0-0

SECONDO TEMPO – Meno da segnalare dopo la ripresa, con poche occasioni per entrambe le formazioni. La situazione si movimenta dopo i primi cambi effettuati dagli allenatori. Al 71′, infatti, il subentrato Caprari mira al secondo palo con il destro e impegna Falcone, che deve alzarsi in volo per togliere il pallone dalla porta. Al 74′ l’attaccante del Monza ci riprova con un cross dalla sinistra bloccato però dal portiere giallorosso. Dopo un minuto è il momento del Lecce: Helgason tenta la conclusione da fuori area sulla quale interviene in tuffo Turati. All’81’ i salentini si rendono ancora pericolosi con Krstovic: la sua conclusione viene deviata in corner dalla difesa biancorossa. Il Lecce ci prova fino alla fine ma il pallone proprio non vuole entrare: la sfida in casa del Monza termina 0-0.