Il Lecce perde un big in difesa, a fine mese la partita contro l’Inter

COMUNICATO – Infortunio pesante in casa Lecce, con mister Giampaolo che perde un pezzo un big dello suo scacchiere tattico. Questo il comunicato del club salentino: “L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Antonino Gallo, a seguito di un fastidio muscolare accusato in allenamento, si è sottoposto a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce, che ha evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra“. La situazione relativa a Gallo può interessare anche l’Inter, visto che il Lecce sarà avversario della Beneamata a fine gennaio. Il prossimo 26 gennaio, infatti, ci sarà la sfida all’Inter allo Stadio Via del Mare. Essendo una lesione muscolare, il giocatore potrebbe saltare la sfida che è in programma tra 17 giorni esatti.

Lecce-Inter a fine gennaio, Giampaolo potrebbe non avere Gallo

A FINE MESE – Lecce-Inter sarà infatti l’ultima partita in Serie A del mese di gennaio per la Beneamata, che poi concluderà il primo mese dell’anno il 29 contro il Monaco nell’ultima giornata della fase campionato della Champions League. Partita come sempre da prendere con le pinze per i campioni d’Italia, che lo scorso anno vinsero comunque agevolmente 4-0 il 25 febbraio. A proposito di Gallo, terzino sinistro della squadra giallorossa, potrebbe non esserci.