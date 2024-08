Lecce, tutto ok in Coppa Italia: brividi contro il Mantova!

Fa il suo dovere il Lecce, che nella sfida casalinga contro il Mantova ottiene una vittoria di misura per 2-1 proprio nel finale e passa al prossimo turno di Coppa Italia.

VITTORIA NEL FINALE – Serie A contro Serie B, questa la sfida di Coppa Italia tra Lecce e Mantova. Allo stadio Via del Mare sono i padroni di casa a passare in vantaggio, quando Gaspar al minuto 14 sblocca il risultato. Un 1-0 che i giallorossi non riescono ad arrontondare e, a secondo tempo inoltrato, arriva la risposta del Mantova. Al minuto 73, infatti, Wieser serve Bragantini che non sbaglia e trova il gol del momentaneo pareggio. Solo tre minuti dopo ci prova Gaspar a riportare in vantaggio i padroni di casa, ma il direttore di gara annulla la sua doppietta personale dopo un check al VAR. Proprio mentre sembra che la gara si debba avviare ai rigori, al minuto 86 arriva la zampata di Krstovic, che sfrutta un assist di Banda e sigla il 2-1 finale. Una vittoria importante per la squadra di Luca Gotti, ma non totalmente senza brividi.

LECCE-MANTOVA 2-1

Gaspar al 14′, Bragantini al 74′, Krstovic all’86’