Lecce-Napoli, annullati centinaia di biglietti ai campani. Stretta sugli accessi

La Questura di Lecce ha avviato le procedure per l’annullamento di centinaia di biglietti venduti a cittadini residenti in Campania per l’incontro di Serie A Lecce-Napoli, in programma sabato 3 maggio allo stadio Via del Mare.

BIGLIETTI ANNULLATI – Irregolarità nella vendita di Lecce-Napoli. I tagliandi, infatti, sono stati acquistati per settori diversi da quello riservato agli ospiti, in violazione delle direttive stabilite dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. I controlli della Polizia di Stato hanno rilevato numerose irregolarità nella fase di vendita dei biglietti. In particolare, diversi tifosi partenopei hanno aggirato i vincoli territoriali imposti per motivi di ordine pubblico, riuscendo ad acquistare l’ingresso in zone dell’impianto destinate ai tifosi locali. Questo ha reso necessaria l’immediata attivazione delle misure di revoca. Le autorità ribadiscono che le disposizioni dell’Osservatorio hanno l’obiettivo di garantire la sicurezza di tutti i presenti e prevenire potenziali situazioni di tensione tra tifoserie rivali. Alla luce di quanto accaduto, è stato lanciato un appello a non recarsi allo stadio se non muniti di un titolo valido e regolarmente acquistato secondo le normative vigenti.