Lecce medita di non giocare con l’Atalanta. Motivazione e possibili conseguenze

Il Lecce sta pensando di non partire per Bergamo, dove dovrà disputare il match di Serie A contro l’Atalanta. I giallorossi accusano la Lega di non averli consultati riguardo la data del recupero.

LA NOTIZIA – Il Lecce potrebbe non presentarsi alla prossima sfida di Serie A contro l’Atalanta. A riportarlo è Sport Mediaset, secondo cui la squadra giallorossa è ancora scossa dalla morte dello storico fisioterapista Graziano Fiorita e non apprezza la scelta e i metodi seguiti dalla Lega Serie A per adottare la decisione sul recupero. Nello specifico, l’idea di disputare il match dopo 48 ore dall’orario prestabilito, dunque domenica 27 aprile, viene vista con sfavore dalla società pugliese. Tanto da pensare, dunque, all’ipotesi di evitare di recarsi a Bergamo per disputare il match.

Lecce pensa a non giocare contro l’Atalanta. Perché l’Inter segue con attenzione la vicenda

LO SCENARIO – Qualora il Lecce non dovesse disputare la sfida contro l’Atalanta, il prossimo match dei salentini sarebbe contro il Napoli di Antonio Conte. Ciò significherebbe, per lo squalificato Nikola Krstovic, non poter prendere parte alla delicata sfida del 3 maggio contro i partenopei. Con dei risvolti sfavorevoli per l’Inter, in chiave lotta scudetto. Non resta che attendere la decisione definitiva dei pugliesi, la quale dovrà necessariamente giungere nelle prossime ore.