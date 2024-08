Lecce, Krstovic trascinatore contro il Cagliari! Dorgu rischia di rovinare tutto

Il Lecce conquista una preziosa vittoria per 1-0 contro il Cagliari nella terza giornata di Serie A, grazie a una rete di Krstovic. I salentini ritrovano la vittoria dopo la sconfitta con l’Inter.

GRANDE PRESTAZIONE – Una partita sofferta, con i salentini che, nonostante l’inferiorità numerica dal 46′ a causa dell’espulsione di Dorgu, riescono a difendere il vantaggio contro un Cagliari poco incisivo. Il match inizia con il Lecce subito propositivo e capace di creare pericoli alla difesa avversaria. Al 26′ arriva il gol partita, firmato da Nikola Krstovic. L’attaccante montenegrino, servito magistralmente da Gaspar, si riscatta dopo aver fallito poco prima una clamorosa occasione da gol. Lanciato a rete solo contro il portiere, Krstovic non era riuscito a concretizzare, mancando una grande opportunità. La gara ha però preso una piega inaspettata nel finale del primo tempo. Al 46’, l’esterno sinistro Patrick Dorgu è stato espulso per un fallo ingenuo che ha costretto il Lecce a giocare tutto il secondo tempo in inferiorità numerica.

Cagliari K.O. nonostante la superiorità

NON BENE – Nonostante la superiorità numerica, il Cagliari di Davide Nicola non è riuscito a sfruttare l’occasione per riequilibrare il match. I sardi hanno aumentato la pressione, ma senza mai riuscire a creare vere e proprie occasioni da gol. La difesa del Lecce, ben organizzata e guidata da un attento Wladimiro Falcone tra i pali, ha retto l’urto, concedendo pochissimi spazi. Questa vittoria permette al Lecce di continuare il buon avvio di campionato, dimostrando carattere e solidità anche nelle situazioni più difficili.