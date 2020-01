Lecce-Inter, informazioni biglietti settore ospiti: prezzi e modalità acquisto

Condividi questo articolo

Lecce-Inter si gioca il 19 gennaio alle 15. Il club salentino ha diffuso sul proprio sito ufficiale le informazioni relative ai biglietti del settore ospiti

BIGLIETTI – Di seguito le informazioni per Lecce-Inter: “I biglietti del Settore Ospiti ‘Distinti Sud Est’ (tot. 1.075 posti) potranno essere acquistati a partire dalle ore 10:00 di venerdì 10 gennaio e fino alle ore 20:00 di sabato 11 gennaio solo presso le ricevitorie di Milano e provincia al costo di € 60,00 con unica tariffa INTERO, per un limite massimo di 300 posti. A partire dalle ore 10:00 di lunedì 13 gennaio e fino alle ore 19:00 di sabato 18 gennaio, sarà possibile acquistare i tagliandi disponibili del settore ospiti, presso tutti i punti vendita della rete Vivaticket abilitati sul territorio nazionale (elenco completo su www.vivaticket.it) o on-line tramite BIGLIETTERIA ‘HOME TICKETING’ registrandosi sul sito. […] L’U.S. Lecce comunica, inoltre, che non sarà disponibile la vendita dei biglietti per il settore ospiti il giorno della gara presso lo Stadio, pertanto, è assolutamente sconsigliato recarsi a Lecce senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso”.

Fonte: USLecce.it