Lecce-Fiorentina, sei gol e Gotti a picco! Cataldi ne segna due

La Fiorentina si diverte e vince contro il Lecce con il risultato di 6-0. Show assoluto al Via del Mare, Luca Gotti adesso potrebbe rischiare seriamente l’esonero.

GOLEADA – La Fiorentina vince per 6-0 contro il Lecce e si diverte al Via del Mare. La partita per la viola inizia nel peggiore dei modi perché Albert Gudmundsson è costretto ad uscire per un problema muscolare. Al minuto 20 comunque si sblocca il match e a farlo è Danilo Cataldi, che con il piatto destro tira sul primo palo prendendo controtempo Wladimiro Falcone. Al 34′ segna il primo gol stagionale anche Andrea Colpani, che sfrutta un errore in uscita del portiere avversario calciando di sinistro verso la sua destra. Antonino Gallo fa un disastro al 43′ e da ultimo uomo riceve l’espulsione. Cataldi chiude i conti segnando una punizione da maestro. Nel secondo tempo i ritmi sono lenti, molto lenti, ma la Fiorentina ha la forza per colpire altre due volte. Al 54′ è Colpani a ripetersi con una botta al volo impressionante finita sotto l’incrocio dei pali. Al 61′ Lucas Beltran torna alla rete e porta alla viola il pokerissimo. Fabiano Parisi si aggiunge alla goleada e ne fa un altro al 72′.

Lecce-Fiorentina, la classifica dopo il match

CLASSIFICA – Dopo il successo sul Milan Raffaele Palladino trova finalmente continuità e la classifica comincia a sorridere. 13 punti e quinto posto. Sorride meno Luca Gotti, che rischia l’esonero. Appena 5 punti e il terzo ultimo posto a +1 dal Venezia ventesimo.