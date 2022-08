Lecce-Empoli 1-1, primo punto salentino: Strefezza recupera lo svantaggio

Termina 1-1 Lecce-Empoli. Partita che si decide tutta nel primo tempo con il gol immediato degli ospiti e il pari dei salentini quasi all’intervallo. Primo punto per la squadra di Baroni

PUNTO A TESTA − Partita subito accesissima a Lecce tra i salentini e l’Empoli. Pronti-via e al 22′ gli ospiti trovano la rete del vantaggio con Parisi che conclude dal limite trovando anche una deviazione fatale di un difensore del Lecce. È 0-1. I salentini però non ci stanno e si riversano subito in attacco trovando il gol del pareggio allo scadere dei primi 45 minuti di gioco. Grandissimo il gol del brasiliano Strefezza che tira fuori una bella conclusione sotto l’incrocio dei pali. Nella ripresa tanto equilibrio e ritmi che calano leggermente. Alla fine è un punto a testa: il primo per il Lecce. Lecce-Empoli 1-1.