Lecce, crisi nera: ritorno al successo per il Genoa. Super Miretti!

Il Genoa batte in casa il Lecce 2-1. Miretti grande protagonista. Per i salentini si tratta del quarto KO consecutivo in campionato.

RITORNO AL SUCCESSO – Genoa-Lecce al Luigi Ferraris di Genova. Da un lato il Grifone è reduce da due pareggi e una sconfitta e non vince in campionato dalla partita contro il Venezia, giocata lo scorso 17 febbraio. Molto peggio la squadra di Marco Giampaolo, che invece è reduce da tre sconfitte consecutive. E l’ultima vittoria è datata addirittura 31 gennaio a Parma. Insomma, entrambe necessitano di punti. Soprattutto il Lecce che si trova solamente a più tre dal terzultimo posto occupato dall’Empoli. Pronti-via e dopo 15′ il Grifone la sblocca: filtrante di Malinovskyi e bellissima volée di Fabio Miretti per l’1-0. L’ex Juventus è in palla e dieci minuti dopo sfiora il raddoppio, ma la sua conclusione sfiora il palo. In pieno recupero di primo tempo, Miretti realizza la sua prima doppietta in Serie A e sempre su assist di Malinovskyi. Nella ripresa, il Genoa si abbassa un po’ permettendo al Lecce di alzare il baricentro e al 67′ i salentini trovano il pari su rigore con Krstovic. Ingenuo Matturro a toccarla col braccio sulla conclusione di Danilo Veiga. Maresca ha assegnato il rigore dopo consulto al monitor del VAR. Il Lecce ci crede e all’83’ sfiora pure il pareggio con Karlsson, ma respinge bene Leali.

GENOA-LECCE 2-1

15′ e 45’+1′ Miretti, 67′ rig. Krstovic (L)