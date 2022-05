Lecce e Cremonese in Serie A! Il Monza di Di Gregorio spreca tutto

Festa per Lecce e Cremonese che salgono direttamente in Serie A grazie alle vittorie contro Pordenone e Como. Spreca tutto il Monza del proprietà Inter Di Gregorio costretto a giocarsi la promozione ai playoff

PROMOZIONI − Arrivano i primi verdetti in Serie B: Lecce e Cremonese salgono in Serie A. Decisive le vittorie contro Pordenone e Como rispettivamente per 1-0 e 1-2. Psicodramma sportivo invece per il Monza del proprietà Inter Michele Di Gregorio. Biancorossi con il destino nelle proprie mani ad inizio giornata visto il secondo posto e il punto di vantaggio sulla Cremonese. E’ arrivato invece un KO sul campo del Perugia per 1 a 0 con rete decisiva di Ferrarini. Per la squadra di Berlusconi, l’ultima chance per salire in Serie A diventano i playoff. Festa dunque per il Lecce e il Cremonese. I salentini ritrovano il massimo campionato dopo due anni di astinenza. Mentre per la Cremonese sarà nuovamente Serie A dopo 26 anni. Il Lecce vince il campionato di Serie B.