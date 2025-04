A Lecce buio pesto, il Como domina al Via del Mare: Diao meravigliao!

Il Lecce perde ancora e lo fa 3-0 contro il Como al Via del Mare. Diao super con una doppietta schianta la squadra di Giampaolo.

ALTRA CADUTA – Al Via del Mare va in scena la prima partita della trentatreesima giornata di campionato. Sfida fondamentale per il Lecce quartultimo, che è obbligato alla vittoria, vista la grande pressione dietro di Venezia ed Empoli. Ma l’avversario non è banale, perché il Como di Cesc Fabregas è una squadra veramente bella e interessante. Pronti-via e dopo quattro minuti, Paz ci prova con un tiro-cross ben smanacciato da Falcone. Il Lecce si fa vedere per la prima volta al 16′ con la conclusione di Tete Morente, ma è super l’intervento di Butez. Dalla partita del portiere dei lariani al gol di Diao al minuto 34′: grande lancio di Paz e davanti Falcone l’attaccante freddissimo fa 1-0. Nella ripresa, i salentini provano a reagire ancora con Tete Morente, ma è sempre bravo Butez a dire di no. Al 70′, ci prova anche il neo-entrato N’Dri, ma Butez è invalicabile. Le occasioni sbagliate disuniscono il Lecce, che all’83’ subisce il gol del 2-0 di Goldaniga di testa. Nel finale, in pieno recupero, Diao trova l’ottavo gol in campionato e il tre a zero per il suo Como. Il Lecce perde ancora e adesso rischia tantissimo il ritorno in Serie B. Como praticamente salvo.

LECCE-COMO 0-3

34′ e 90’+2′ Diao, 83′ Goldaniga