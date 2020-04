L’Eca parla chiaro: il mercato Ã¨ l’unica salvezza economica dei club – CdS

L’Eca parla chiaro: il mercato è l’unica salvezza economica dei club – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” sottolinea che l’Eca ha mandato ai club un documento per evidenziare l’importanza del prossimo calciomercato.

MEZZO PER GUADAGNARE – L’unica salvezza è il mercato. L’Eca ha inviato alle 280 squadre che riunisce un documento nel quale sottolinea l’importanza della campagna acquisti della prossima estate: “I calendari dei vari tornei nazionali sono incerti e in più la crisi legata al Covid-19 avrà un impatto significativo a livello finanziario. Il modello di business di molte società europee si baserà in maniera significativa sulle operazioni di calciomercato e quindi è fondamentale spostare la rispettiva finestra. L’Eca ritiene sia necessaria flessibilità di date e durata della prossima sessione. Ogni lega adatterà le date al proprio campionato, ma soprattutto i club dovranno avere l’opportunità non solo di completare le squadre ma per ricavare soldi dalle operazioni“. Non cambierà la durata massima di 16 settimane, ora bisogna vedere come saranno divise.