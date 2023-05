Leao vede l’Inter, fiducia in casa Milan: unica arma di Pioli − CdS

Leao non giocherà contro lo Spezia, oggi, per recuperare a pieno regime contro l’Inter. Pioli sa che è davvero l’unica arma per cercare di far male ai nerazzurri

OTTICA DERBY − Rafael Leao domani dovrebbe rientrare a lavorare interamente con il gruppo dopo una settimana di palestra per l’elongazione muscolare alla gamba. Per il Milan e Stefano Pioli, il suo rientro è di importanza capitale in vista dell’Inter. Il portoghese, come ha già detto ampiamento la partita di andata, è davvero l’unica arma rossonera per tentare di rendersi pericolosi contro i cugini. Senza Leao in campo, il Milan è praticamente un’altra squadra: meno incisiva e pericolosa. Il bilancio è decisamente magro. L’ultima volta in cui Pioli ha fatto coincidere una vittoria con l’assenza del suo campione risale addirittura al dicembre 2021.

Fonte: Corriere dello Sport − Adriano Ancona