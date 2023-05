Leao accende le speranze del Milan: fiducia nel recupero per l’Inter – TS

Il ritorno della semifinale di Champions League fra Inter e Milan si avvicina. I rossoneri continuano a confidare nel ritorno di Leao, che sembra poter dare buone speranze. Le novità in merito di Tuttosport.

RECUPERO – Archiviata dall’Inter la prima pratica della semifinale di Champions League contro il Milan, i riflettori rimangono accesi in vista del ritorno di martedì. Per l’occasione i rossoneri continuano a sperare di riuscire a recuperare una delle loro migliori pedine: Rafael Leao. Secondo Tuttosport, Stefano Pioli ha buone chance di poter tornare a contare sul portoghese, che tra ieri e oggi sta svolgendo un lavoro personalizzato in campo e in palestra. Domani Leao dovrebbe iniziare a lavorare in gruppo e tentare, così, il tutto e per tutto contro l’Inter.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini, Pietro Mazzara