Leao si sfoga: «Se parlo è un casino! Situazioni strane»

Intervenuto in diretta a Dazn, Rafael Leao ha parlato della sconfitta del Milan per poi concentrarsi alle scelte arbitrali sul primo e sul secondo gol del Bologna.

SCONFITTA – Archiviata la clamorosa sconfitta in trasferta contro il Bologna, Rafael Leao ha attaccato duramente le scelte arbitrali che hanno condannato il Milan. Queste le parole dell’attaccante portoghese a DAZN che vanno a ruota delle parole di Conceicao nel post-partita: «Al quarto posto ci credo ancora, certo. In Serie A tante squadre perdono punti. Oggi avevamo la partita in mano, c’è poco da dire. Volevamo vincere come in tutte le partite. Adesso c’è la Lazio dobbiamo vincere».

Milan, Leao non ci sta: «Oggi un casino»

SFOGO – Leao poi, si sfoga contro le scelte arbitrali: «Oggi i colpevoli siamo stati noi. Ma contro il Bologna abbiamo subito delle azioni strane. E se parlo questa sera diventa un casino. Il primo gol è stato molto strano, però dobbiamo guardare a noi stessi. Contro la Lazio sarà difficile, ma speriamo arrivino i tre punti»·