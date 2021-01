Leao: “Scudetto? Strada lunga. Inter? Eravamo concentrati sul Benevento”

Rafael Leao Milan

Rafael Leao ha messo a segno il secondo gol rossonero, in Benevento-Milan 0-2, che ha consentito alla squadra di Stefano Pioli di ottenere tre punti fondamentali e sorpassare nuovamente l’Inter in classifica. Il portoghese ha rilasciato queste dichiarazioni, ai microfoni di “Sky Sport”, nel post partita

IMBATTUTI – Nonostante l’inferiorità numerica, il Milan di Stefano Pioli ha messo in fila l’ennesima vittoria e si è ripreso la vetta della classifica. Rafael Leao ha raggiunto quota 10 gol con i rossoneri in Serie A. Nel post partita, il portoghese ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di “Sky Sport”: «È stato dei più bei gol che ho mai fatto. Ma la cosa più importante era la vittoria, perché eravamo in dieci e abbiamo lottato e sofferto. Scudetto? La strada è ancora lunga, ma la cosa fondamentale è la mentalità. Tutti danno il massimo e questo è il risultato che si sta vedendo. Inter? Prima della partita conoscevamo il risultato, ma eravamo concentrati per portare tre punti a casa e tra tre giorni avremo una grande partita (contro la Juventus, ndr) da vincere, perché puntiamo sempre al primo posto.»