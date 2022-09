Leao prima del Milan è stato molto vicino all’Inter: il retroscena – CdS

Rafael Leao non aveva mai segnato all’Inter in carriera fino a ieri protagonista con doppietta e assist. Il Corriere dello Sport questa mattina svela un clamoroso retroscena con il portoghese che in passato è stato vicino ai nerazzurri.

RETROSCENA – Rafael Leao ieri in Milan-Inter ha approfittato delle distrazioni difensive della squadra allenata da Simone Inzaghi realizzando così una doppietta (primi gol contro i nerazzurri) e un assist. Protagonista assoluto del derby, il quotidiano romano questa mattina ha svelato un clamoroso retroscena legato proprio al portoghese che in passato è stato molto vicino all’Inter. Addirittura anche prima dell’interesse del Milan, sempre da giocatore del Lille.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno