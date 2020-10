Leao: “Derby? L’Inter ha giocatori molto forti, ma noi pensiamo a vincere”

Condividi questo articolo

Rafael Leao Milan

Rafael Leao ha messo a segno una doppietta nella vittoria del Milan sullo Spezia (vedi articolo). L’attaccante rossonero – intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” – avverte l’Inter in vista del derby che andrà in scena dopo la sosta

SFIDA A DISTANZA – Rafael Leao lancia la sfida all’Inter, prossima avversaria in campionato dopo la sosta per le Nazionali: «Scatto nel derby con l’Inter? Step by step ma sappiamo che è una partita molto importante, è un derby. Noi siamo il Milan, ma è chiaro che l’Inter ha giocatori importanti ma noi pensiamo sempre a vincere».