Leao: «Derby è personale, vogliamo vincere contro l’Inter!»

Il Milan ha perso per 1-0 contro l’Atalanta e mercoledì affronterà l’Inter in semifinale di Coppa Italia. Rafael Leao ne parla su Dazn.

PROSSIMO MATCH – Il Milan ha perso ancora una volta con l’Atalanta ma già è con la testa ai cugini dell’Inter. Lo ricorda Rafael Leao, che in questa stagione non ha ancora mai segnato a San Siro. Il portoghese anche oggi è stato opaco in casa e non ha colpito i bergamaschi. Dopo la dura sconfitta in campionato Leao ha parlato e si è detto concentrato già sull’incontro di Coppa Italia: «Non so darmi spiegazioni sulla sconfitta di oggi. Siamo entrati bene nel secondo tempo, abbiamo creato due occasioni e loro alla prima ripartenza hanno segnato. Ora pensiamo solo a mercoledì, dobbiamo vincere per portare una gioia ai tifosi che ci seguono in ogni stadio. Non solo per noi è stata difficile questa stagione. Cerchiamo di dare qualcosa a chi ci tifa ogni settimana. Leao, avrete maggiore pressione mercoledì? In queste partite qua, non perché sia Coppa Italia, si deve vincere. Contro l’Inter è un derby, è qualcosa di personale, dobbiamo solo vincere. Dobbiamo entrare con la voglia giusta di vincere, poi ci dobbiamo mettere in testa che è una competizione da portare a casa».