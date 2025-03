Le Mee esalta Bonny: «Inter, è al livello di Thuram»

L’Inter è stata menzionata dall’ex agente di Bonny, Yvan Le Mee. Il procuratore ha affermato che l’attaccante, in futuro, potrà arrivare ai livelli di Marcus Thuram.

FUTURO CERTO – L’Inter in attacco ha a disposizione la ‘Thula’ più Taremi per la prossima stagione, con Ange-Yoan Bonny che rappresenta uno dei possibili innesti del mercato in entrata. Con un futuro incerto per Marko Arnautovic e Joaquin Correa, che vedono il loro avvenire lontano da Milano, l’agente Yvan Le Mee, a Kiss Kiss Napoli, parla del suo ex assistito Bonny e di come possa essere facilmente accostato a Marcus Thuram: «Da ex procuratore di Bonny, non mi va tanto di parlare dell’attaccante del Parma e preferirei più concentrarmi sui miei assistiti. Posso solo dire che a livello tecnico è un giocatore fortissimo, può essere al livello di Marcus Thuram, può diventare protagonista del calcio italiano, tra qualche anno e con molta applicazione. Come caratteristiche tecniche è più bomber dell’attaccante dell’Inter».

Bonny in orbita Inter: la situazione

LO SCENARIO – L’endorsement dell’ex agente fa l’occhiolino alla dirigenza dell’Inter come per suggerire un ipotetico acquisto in futuro. Non c’è dubbio che l’attaccante del Parma abbia il potenziale per diventare un big e, probabilmente a partita in corso, potrebbe fare comodo anche a Simone Inzaghi in futuro.