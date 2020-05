Le Foche (immunologo): “Serie A? Protocollo giusto. Controlli allo staff…”

Condividi questo articolo

L’immuno-infettivologo Francesco Le Foche, in un’intervista alla “Gazzetta dello Sport” ha parlato della ripresa del calcio durante l’emergenza Coronavirus (Covid-19), dicendosi d’accordo con il protocollo presentato dalla FIGC al Governo.

SERIE A – Il calcio ha la possibilità economica e non di rialzarsi e attuare il tanto discusso protocollo, ne è sicuro l’imminulogo Francesco Le Foche: «Il calcio fa parte della normalità, ne abbiamo bisogno. Giocare a porte chiuse, fare test sierologici a tutti, tamponi rapidi prima di ogni partita, misurare la temperatura a tutti. Mi sembra un protocollo di grande attenuazione del rischio. Ma attenzione, il calcio non è solo squadra, è necessario un controllo a tutto lo staff che ruota intorno ai calciatori. Il rischio zero non ci sarà per diversi mesi. C’è stata una riduzione significativa grazie anche al lockdown attuato con tanta disciplina dagli italiani».

Fonte: Corriere dello Sport.