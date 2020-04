Lazzari: “Meritiamo di finire il campionato. Lazio famiglia, alla ripresa…”

Condividi questo articolo

Intervistato da Lazio Style Radio, Manuel Lazzari – esterno della Lazio – ha parlato della voglia di riprendere con il campionato e con la lotta scudetto insieme a Inter e Juventus.

VOGLIA DI RIPRESA – Un’annnata speciale quella della Lazio, frenata soltanto dal Coronavirus, che rischia di vanificare tutto. Un’eventualità alla quale i biancocelesti non vogliono pensare, Lazzari compreso: «Meritiamo di finire il campionato, non abbiamo mai staccato la testa e non pensiamo ad altro. Certo, in questa fase è giusto badare alla salute, ma appena potremo tornare ad allenarci ci faremo trovare pronti. La famiglia della Lazio mi manca, avevamo creato qualcosa di unico. Siamo andati ben oltre alle aspettative iniziali. Firmare con una squadra così era un sogno, riuscire a vincere un trofeo e giocarsi lo scudetto ha reso questa stagione qualcosa di incredibile. La filosofia di Inzaghi è vincente e abbiamo il centrocampo più forte in Italia, tra i primi in Europa».