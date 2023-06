Lazio, vittoria con l’Empoli e secondo posto. Inter sorpassata!

La Lazio ha vinto l’ultima giornata di campionato contro l’Empoli con il risultato di 2-0. Secondo posto al sicuro per i biancocelesti, Inter invece sorpassata dopo il successo con il Torino.

SORPASSO – All’Inter non basta una grande vittoria contro il Torino in trasferta, il secondo posto rimane della Lazio. La squadra di Maurizio Sarri vince con l’Empoli al Castellani per 2-0, sale a quota 74 punti e si candida come vice-campione d’Italia in questa stagione. Succede tutto nel secondo tempo in Toscana: la prima rete la firma Alessio Romagnoli da calcio d’angolo battuto da Luis Alberto al minuto 48, la seconda per chiudere definitivamente il match invece proprio il centrocampista spagnolo su assist di Ciro Immobile al 92′. Si chiude nel migliore dei modi l’anno della Lazio, che per la quarta volta nella sua storia chiude al secondo posto.