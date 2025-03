Lazio umiliata a Bologna: clamoroso colpo per il quarto posto!

La Lazio ha perso 5-0 sul campo del Bologna e la squadra di Vincenzo Italiano scavalca in classifica i biancocelesti e sale momentaneamente al quarto posto. Alle 18 Fiorentina-Juventus.

CAPORETTO – Al Dall’Ara va in scena uno scontro diretto per la lotta al quarto posto: ossia quello tra Bologna e Lazio. I biancocelesti, reduci dalla qualificazione ai quarti di finale di Europa League contro il Viktoria Plzen, disputa una pessima partita tanto da farsi umiliare prepotentemente. Il match si sblocca al 16′ con la rete dell’ex Inter Odgaard, che segna il sesto gol in campionato. Se nel primo tempo, la Lazio tiene, nella ripresa non c’è assolutamente partita. Finisce come una Caporetto. Nel giro di tre minuti, i felsinei segnano due gol, prima con Orsolini e poi con Ndoye. La Lazio non c’è più in campo e il Bologna di Italiano fa quello che vuole. Allo stesso tempo, biancocelesti poco fortunati con Zaccagni che centra il palo al 56′. Al 74′, si aggiunge alla festa della squadra di casa anche Castro che cala il poker, mentre all’83’ arriva addirittura il 5-0 firmato da Giovanni Fabbian. Clamoroso risultato, con il Bologna che sale al quarto posto e in attesa anche della partita tra Fiorentina e Juventus alle 18.

BOLOGNA-LAZIO 5-0

16′ Odgaard, 48′ Orsolini, 48’Ndoye, 74′ Castro, 83′ Fabbian