Lazio-Torino si gioca a maggio: il Consiglio di Lega definisce la data

Lazio-Torino non avrà il 3-0 a tavolino, come si era ormai capito da tempo. Nonostante il 13 maggio si discuterà il ricorso dei biancocelesti (vedi articolo) il Consiglio di Lega ha definito stasera la data del recupero.

SI GIOCA – Lazio-Torino, unica partita rimasta arretrata in Serie A, si recupererà martedì 18 maggio. Lo annuncia Sky Sport, parlando di decisione presa stasera dal Consiglio di Lega. In programma il 2 marzo per la venticinquesima giornata, non si era giocata perché il Torino era in isolamento domiciliare complici i tanti contagi. La Lazio ha provato a ottenere, fin qui senza esito, il 3-0 a tavolino ma le decisioni delle autorità sanitarie hanno avuto la meglio. Il match sarà disputato fra la penultima e l’ultima giornata.