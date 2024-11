La Lazio sfrutta la superiorità numerica: Bologna battuto e Inter raggiunta!

La Lazio sconfigge il Bologna con il punteggio di 3-0 e si conferma al secondo posto in classifica in Serie A. A segno Samuel Gigot, Mattia Zaccagni e Dele-Bashiru.

VITTORIA BIANCOCELESTE – La Lazio ospita il Bologna nella sfida della tredicesima giornata di Serie A. I biancocelesti, autori fin qui di un campionato al di sopra di ogni più rosea aspettativa, si auspicano di confermare il secondo posto nella classifica del campionato italiano. I rossoblù, invece, sperano di ottenere il secondo successo consecutivo all’Olimpico dopo quello per 3-2 contro la Roma. Nella prima frazione di gioco sono poche le occasioni da gol da una parte e dall’altra. L’evento più importante dei primi 45 minuti di gioco, da cui poi dipenderà l’evoluzione del match, avviene al 35′. Tommaso Pobega, già ammonito, stende Mattéo Guendouzi e riceve il secondo giallo. I rossoblù, ora in dieci, riescono ad evitare il vantaggio dei biancocelesti grazie a un salvataggio nel finale di Riccardo Orsolini su Lorenzo Pellegrini. Nel secondo tempo, la Lazio adotta una manovra avvolgente finalizzata a scardinare la difesa avversaria grazie a movimenti di palla veloci e immediati. Dopo le prime resistenze del Bologna, la squadra di casa trova un uno-due decisivo con cui stende le speranze dei rossoblù di contenere gli attacchi avversari pur in inferiorità numerica. Le reti arrivano al 68′, con il colpo di testa di Samuel Gigot sugli sviluppi di un calcio d’angolo, e al 71′, con il destro diretto sul secondo palo di Mattia Zaccagni su assist di Pellegrini. C’è tempo anche per la rete al 93′ del 3-0 di Fisayo Dele-Bashiru in contropiede. La Lazio dimostra nuovamente che non intende minimamente fermarsi. Ora la Champions League, per la squadra di Marco Baroni, non è per nulla una chimera.

LAZIO-BOLOGNA 3-0, IL TABELLINO:

68′ Gigot (L), 71′ ZACCAGNI (L), 93′ Dele-Bashiru.