Lazio, secondo esame casalingo andato: 2-0 al Verona, Luis Alberto chiude

La Lazio si rialza dopo la sconfitta casalinga con il Napoli battendo il Verona all’Olimpico (vedi LIVE). La squadra di Sarri sblocca il risultato con il solito Immobile nel secondo tempo, poi raddoppia praticamente allo scadere: finisce 2-0

ESAME SUPERATO – La Lazio di Maurizio Sarri non fallisce il secondo esame in casa con il Verona e dopo la sconfitta con il Napoli rialza la testa. I biancocelesti, dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0 con due legni a testa, sblocca il risultato solo al 68′ con il solito Ciro Immobile servito da Sergej Milinkovic-Savic. Poi al 90′ Matteo Cancellieri trova il 2-0 ma il VAR annulla per fuorigioco. Poco dopo il Verona sfiora il pari ma Luis Alberto al 96′ trova il raddoppio. Lazio-Verona termina dunque sul 2-0.