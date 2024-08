Lazio scatenata contro il Venezia! Un protagonista assoluto

La Lazio parte con il piede giusto nella nuova stagione di Serie A, superando il Venezia per 3-1 all’Olimpico in una partita ricca di emozioni e segnali positivi per i biancocelesti.

BUONA LA PRIMA – Nonostante un inizio in salita per la Lazio con il gol lampo di Andersen de Venezia, la squadra di Marco Baroni ha saputo reagire con determinazione, ribaltando il risultato e imponendo il proprio gioco. Dopo appena tre minuti, il Venezia sorprende la Lazio, con un’incursione fulminea che porta Andersen a battere Provedel, mettendo a segno il primo gol della partita. Ma la gioia dei lagunari è di breve durata. La Lazio, risponde subito con veemenza e all’11’ arriva il pareggio con Taty Castellanos. Il match continua con la Lazio che prende il controllo delle operazioni, costruendo azioni su azioni e mettendo in difficoltà la difesa veneziana. Il dominio biancoceleste si concretizza al 44′ con la rete di Mattia Zaccagni dal dischetto. Nella ripresa, il Venezia tenta una timida reazione, ma la Lazio gestisce il vantaggio con maturità, non concedendo spazi agli avversari e continuando a spingere per chiudere definitivamente la partita. L’occasione arriva all’81’, quando una splendida azione orchestrata da Guendouzi e Lazzari mette in seria difficoltà la retroguardia veneta e la sfortunata deviazione di Giorgio Altare.

Lazio-Venezia 3-1

Gol: 3′ Andersen (L), 11′ Castellanos (L), 44′ Zaccagni su rigore (L), 83′ Altare (aut.)