La Lazio ‘rompe’ un record dell’Inter: riguarda il Bayern Monaco

La Lazio stasera ha compiuto l’impresa della prima metà degli ottavi di finale di andata di Champions League, battendo 1-0 il Bayern Monaco. Con questo risultato si interrompe una striscia che riguardava l’Inter.

LA PARTICOLARITÀ – Lazio batte Bayern Monaco 1-0 nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Un risultato a sorpresa, ma coi biancocelesti che hanno disputato un’ottima partita. E che aggiunge ulteriori dubbi sulla posizione dell’allenatore dei bavaresi Thomas Tuchel, ora davvero a rischio esonero. I pluricampioni di Germania, reduci da una sconfitta per 3-0 in Bundesliga col Bayer Leverkusen capolista, stasera non hanno fatto nemmeno un tiro in porta. Non solo: erano dodici anni che il Bayern Monaco non perdeva contro una squadra italiana. L’ultima capace di riuscirci prima della Lazio? L’Inter! Col meraviglioso 2-3 nel ritorno degli ottavi di Champions League del 15 marzo 2011, con l’agonico gol di Goran Pandev allo scadere. Dopo quella partita il Bayern Monaco aveva vinto dieci delle successive dodici partite contro club italiani, con due pareggi. Nel dettaglio: due su due contro proprio l’Inter e la Roma, una su due contro il Napoli, tre su quattro con la Juventus. E due su due con la Lazio, che però stasera ha interrotto la striscia positiva.