Roma e Lazio, OK per gli allenamenti da lunedÃ¬. A quando l’Inter?

Roma e Lazio, OK per gli allenamenti da lunedì. A quando l’Inter?

Anche Lazio e Roma si aggiungono alle squadre di Serie A che possono allenarsi dalla prossima settimana. Salgono così a otto i club a cui è permesso (anche se la SPAL ha detto di non volerlo fare finché non ci sarà un protocollo comune). C’è attesa anche per l’Inter, dopo la notizia del possibile allentamento comune (vedi articolo).

LA CONCESSIONE – La Roma annuncia, tramite il suo profilo Twitter, la ripresa degli allenamenti: “L’AS Roma ringrazia la Regione Lazio per la sensibilità dimostrata nei confronti degli sport di squadra. Dalla prossima settimana i calciatori potranno svolgere visite mediche e allenamenti individuali a Trigoria, osservando le linee guida relative al distanziamento sociale”. Questa misura, ovviamente, vale anche per la Lazio.