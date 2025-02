Lazio ritrova la vittoria! Cagliari battuto e quarto posto

Nel posticipo della 23ª giornata di Serie A, la Lazio ha ottenuto una preziosa vittoria in trasferta, superando il Cagliari per 2-1 all’Unipol Domus. I biancocelesti, guidati da Marco Baroni, hanno mostrato carattere e determinazione, riuscendo a imporsi su un avversario ostico e a riprendersi il quarto posto in classifica.

RITORNO ALLA VITTORIA – La partita si è sbloccata al 41′ del primo tempo, quando Mattia Zaccagni ha finalizzato una manovra offensiva con un preciso tiro, portando in vantaggio la Lazio. Il Cagliari, tuttavia, non si è arreso e ha trovato il pareggio al 56′ con Lorenzo Piccoli, abile a sfruttare una disattenzione difensiva degli ospiti. La reazione laziale non si è fatta attendere: al 64′, Taty Castellanos ha riportato avanti i suoi, siglando la rete decisiva su assist di Isaksen. Con questo successo, la Lazio sale a 40 punti, superando Juventus e Fiorentina, e si riporta al quarto posto in classifica, a cinque lunghezze dall’Atalanta terza. Per il Cagliari, invece, la sconfitta mantiene la squadra sarda nelle zone basse della classifica, con la necessità di raccogliere punti preziosi nelle prossime sfide per allontanarsi dalla zona retrocessione.